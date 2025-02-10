Samsun'da Türkiye Curling Federasyonu Federasyon Kupası Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Samsun'da Türkiye Curling Federasyonu Federasyon Kupası Sona Erdi

Samsun\'da Türkiye Curling Federasyonu Federasyon Kupası Sona Erdi

5-9 Şubat 2025 tarihleri arasında Samsun'un İlkadım ilçesindeki Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen Türkiye Curling Federasyonu Federasyon Kupası sona erdi. Finalde kadınlarda Köyceğiz Göl SK, erkeklerde ise Erzurum Curling Akademi SK birinci oldu. Ödül töreninde madalyalar ve kupalar, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

10.02.2025 15:15
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Samsun'da düzenlenen Türkiye Curling Federasyonu Federasyon Kupası sona erdi.

Türkiye Curling Federasyonu Federasyon Kupası, 5-9 Şubat 2025 tarihleri arasında, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Buz Sporları Salonu'nda düzenlendi. Yapılan finallerinden ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Programda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Finalde dereceye giren takımlar ise şu şekilde:

Kadınlar: 1. Köyceğiz Göl SK, 2. Samsun Spor Lisesi SK, 3. Samsun Spor Akademi SK, 4. 1461 Curling SK.

Erkekler: 1. Erzurum Curling Akademi SK, 2. Amisos Akademi SK, 3. Derecik Şehit Y Boy. O SK, 4. Tekirdağ Curling SK. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsun'da Türkiye Curling Federasyonu Federasyon Kupası Sona Erdi - Son Dakika

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