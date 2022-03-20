Samsun'da üniversiteli gençler buz pateni ile tanıştı - Son Dakika
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Samsun'da üniversiteli gençler buz pateni ile tanıştı

20.03.2022 09:56
Samsun'da üniversiteli gençler buz pateni ile tanıştı

Samsun'da gençleri spora yönlendirmek için tesislerini açan Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerini buz pateni ile tanıştırdı.

Samsun'da gençleri spora yönlendirmek için tesislerini açan Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerini buz pateni ile tanıştırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları için kente, golf, buz pateni, okçuluk, bowling gibi 21 spor branşında tesis kazandırılırken, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü de bu tesislerden daha çok kişinin yararlanabilmesi için çalışma başlattı.

Spor tesislerini öğrencilere açan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan, daha önce paten yapmamış üniversite öğrencilerini İlkadım Buz Pisti'ne götürdü. Buz pateni antrenörü tarafından önce teorik eğitim verilen, daha sonra paten dağıtılan öğrenciler, ilk kez buz pistine çıktı. Öğrenciler, buz üzerinde durabilmek için yoğun çaba harcadı, bazı öğrenciler ise çabalarına rağmen düşmekten kurtulamadı.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini spor salonlarıyla buluşturduklarını aktardı. Öğrencileri öncelikle ders stresinden uzaklaştırmak istediklerini ifade eden Kasapoğlu, şunları dile getirdi:

"Öğrencileri stresten uzaklaştırıp buz pisti ile tanıştırmak istedik. Sporun bir yaşı vardır ama sporu hobi olarak yapmanın bir yaşı yok. Öğrencilerimize buz pistine çıkmadan önce eğitim verdik. Zaman zaman öğrencilerimizi buraya getiriyoruz. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize spor tesislerini açarak, onlara spor yaptırarak öz güven de aşılıyoruz. Ayrıca hayat bir harekettir. Hareketi onların hayatının içine koymayı hedefliyoruz."

650 öğrenci buz pateni ile tanıştı

Şu ana kadar 650 öğrenciyi buz pateni ile tanıştırdıklarını söyleyen Kasapoğlu, daha çok genci buz pistine getireceklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Berna Şahin de etkinlikten çok memnun olduğunu belirterek, yoğun ders programından buz pateni yaparak biraz olsun uzaklaştıklarını ve stres attıklarını söyledi.

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Üniversite, Buz Pisti, gençlik, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsun'da üniversiteli gençler buz pateni ile tanıştı - Son Dakika


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