Bayram Bektaş: "Görevimin başındayım" - Son Dakika
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Bayram Bektaş: "Görevimin başındayım"

05.09.2022 23:14
Bayram Bektaş: "Görevimin başındayım"

SAMSUN (İHA) – 3 maçtır ligde galibiyet alamayan Samsunspor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, taraftarın istifa çağrılarına 'görevimin başındayım' dilerek cevap verdi.

SAMSUN (İHA) – 3 maçtır ligde galibiyet alamayan Samsunspor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, taraftarın istifa çağrılarına 'görevimin başındayım' dilerek cevap verdi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor, sahasında Manisa FK'ya 1-0 kaybetti. Maç içerisinde taraftarlar tarafından istifaya çağrılan Bayram Bektaş, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. İstifa çağrılarına cevap veren Bayram Bektaş, "Oyundan değil de skordan üzgünüz. Tüm oyuncularımız üzgün. 3 haftadır her anlamda oyun üstünlüğü ve her şeyi sahaya yansıtmışken skoru bulamadık. Bugün bir kez daha futbolun ne kadar acımasız olduğunu gördük. Rakip şut sayılmayacak pozisyonda golü buldu. Üzgünüz, biz yine zorlayacağız kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakip kale önünde bu kadar pozisyona girip de gol bulamıyorsak bunda bizim de eksikliğimiz var. Gol atamayınca ne anlatsam faydasız. Üzgünüz. 4. maç, ilk maçımızı kaybettik. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Ligin başındayız. Bu takım çok çabuk ayağa kalkar, istenilen seriyi de yakalar. Ben görevimin başındayım. Taraftar bağırır, istifaya çağırır. Ben görevimin başında olduğumu yineliyorum. Taraftar istifaya çağırdığında tepki göstermedim, alkışladım. Benim taraftara saygım sonsuz. Alkışlayarak 'eyvallah' dedim. Ben buraya adam gibi geldim, adam gibi giderim. Oynanan oyundan memnunum, skoru alamadık" dedi. - SAMSUN

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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 Manisa FK: 1 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 Manisa FK: 1
Kaynak: İHA

Bayram Bektaş, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayram Bektaş: 'Görevimin başındayım' - Son Dakika

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