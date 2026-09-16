Samsunspor, 28 yaşındaki forveti Marius Mouandilmadji ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Samsunspor, 28 yaşındaki forveti Marius Mouandilmadji ile yollarını ayırdı

Samsunspor, 28 yaşındaki forveti Marius Mouandilmadji ile yollarını ayırdı
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Samsunspor, 3 sezondur takımda forma giyen 28 yaşındaki forvet Marius Mouandilmadji ile yollarını ayırdığını duyurdu. 119 resmi maçta 44 gol atan Çadlı santrfor, yeni sezonda Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyecek.

SAMSUNSPOR, 3 sezondur takımda forma giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Mouandilmadji, yeni sezonda Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyecek.

Samsunspor, Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji ile yollarını ayırdı. 2023-2024 sezonunda Samsunspor kadrosuna katılan Mouandilmadji, kırmızı-beyazlı formayla toplam 119 resmi karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda 44 gol atıp 13 asist yaptı. Çadlı santrfor, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos'a transfer oldu. Kırmızı-beyazlı kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Marius Mouandilmadji. Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun. Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin. Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın. Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, 28 yaşındaki forveti Marius Mouandilmadji ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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