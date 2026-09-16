Samsunspor 4 futbolcu satışından yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladı - Son Dakika
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Samsunspor 4 futbolcu satışından yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladı

Samsunspor 4 futbolcu satışından yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladı
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Samsunspor, bu sezon sattığı 4 oyuncudan yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etti. Başkan Yüksel Yıldırım'ın İHA'ya özel açıklamasına göre kulüp, bedelsiz kattığı Mouandilmadji'nin satışından 9,5 milyon euro kazandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon sattığı 4 oyuncudan 30 milyon euroya yakın gelir elde etti.

Süper Lig'de diğer kulüplerin aksine potansiyelli ve genç futbolcuları kadrosuna katarak sportif başarı arayan Samsunspor, bu sezon sattığı oyuncularla ön plana çıktı. Kırmızı-beyazlılar Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Rick van Drongelen ve Carlo Holse'nin satışından yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladı.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın İHA'ya özel olarak paylaştığı bilgiye göre, bu 4 futbolcudan yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladıklarını söyledi. Samsunspor'un bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mouandimadji, 9,5 milyon euroya Olympiakos'a, 100 bin euro bedelle alınan Ali Diabate 8 milyon euroya Al Qadsiah'a, 200 bin euroya alınan Rick van Drongelen 6,5 milyon euroya Panathinaikos'a ve 2,5 milyon euroya transfer edilen Carlo Holse de 5,2 milyon euroya St. Louis'e satışı gerçekleşti.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor 4 futbolcu satışından yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladı - Son Dakika

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