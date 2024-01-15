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Samsunspor'a FIFA transfer yasağı kararı durduruldu - Son Dakika
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Samsunspor'a FIFA transfer yasağı kararı durduruldu

Samsunspor, FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı kararını İsviçre Federal Mahkemesi'nin durdurmasıyla sevindirici bir haber aldı. Kulüp, mevcut kadrosunu koruyarak transfer döneminde eksik yerlere takviyeler yapmayı planlıyor.

Samsunspor\'a FIFA transfer yasağı kararı durduruldu
15.01.2024 - 23:27,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'dan transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İsviçre Federal Mahkemesi, nihai kararını verene kadar FIFA'nın transfer yasağı kararını durdurdu. Söz konusu karar FIFA tarafından Kulübümüze ve TFF'ye bugün tebliğ edildi" denildi.

Samsunspor'a FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı getirilmiş, bu yasak CAS tarafından onaylanmıştı. Gerekli müracaatları yapan kırmızı-beyazlı yönetime sevindirici haber İsviçre Federal Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, Samsunspor'a verilen yasak kararını durdurdu. Samsunspor'dan konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere, FIFA nezdinde görülen Novikovas davasında kulübümüz iki dönem transfer yasağı cezası almış ve anılan kararın hemen sonrasında, avukatlarımız CAS nezdinde başvuruda bulunmuştu. Ancak, ne yazık ki CAS, FIFA'nın haksız kararını iptal etmemiş, aksine bu haksız kararı onaylamıştı. Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın talimatıyla, Türk ve İsviçreli avukatlarımız CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir başvuruda bulundu ve CAS kararının iptalini talep etti. İsviçre Federal Mahkemesi, nihai kararını verene kadar FIFA'nın transfer yasağı kararını durdurdu. Söz konusu karar FIFA tarafından Kulübümüze ve TFF'ye bugün tebliğ edildi. Mevcut durumda, FIFA TMS sisteminde kulübümüzün aleyhine uygulanan herhangi bir transfer yasağı geçen Cuma akşamı itibariyle bulunmamaktadır. Kulüp yönetimimiz mevcut kadromuzu koruyarak, bu transfer döneminde eksik yerlere gerekli takviyeleri hocamız Markus Gisdol'un talimatları ile yapmayı planlanmaktadır. Futbolcularımız ve teknik heyet sahada, taraftarlarımız tribünde, hukukçularımız mahkemede, bizler ise yönetimde olmak üzere sezonun son dakikasına kadar mücadele edeceğiz. Bizlere güvenenlerin güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Birlikte başaracağız." - SAMSUN

Kaynak: İHA
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