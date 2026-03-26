Samsunspor'a Mor Forma Projesiyle Ödül - Son Dakika
Samsunspor'a Mor Forma Projesiyle Ödül

Samsunspor\'a Mor Forma Projesiyle Ödül
26.03.2026 16:09
Samsunspor, 'Mor Forma' projesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele eden 100 bin Euro hibe kazandı.

AVRUPA Kulüpler Birliği (EFC) ve EA SPORTS FC, futbolun toplumsal değişim gücünü ödüllendiren 'Değişimin Sembolü' hibeleri kapsamında Samsunspor'a ödül verdi. Samsunspor'un kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen 'Mor Forma' projesi, Türkiye'de her yıl 3 binden fazla kişiye doğrudan destek sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlarken bu proje 100 bin Euro değerindeki büyük ödüle layık görüldü. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ve Belçika'dan Club Brugge'ün de ödül kazandığı bu prestijli program, futbolun saha dışındaki dönüştürücü etkisini Avrupa'da gözler önüne serdi.

2026 yılı kazananları açıklarken Türkiye'den Samsunspor, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen 'Mor Forma' (Purple Jersey) projesiyle Avrupa'nın en prestijli toplumsal sorumluluk ödüllerinden birine layık görülerek 100 bin Euro hibe almaya hak kazandı.

Lizbon'da düzenlenen EFC Club Connect etkinliğinde duyurulan ödüller; toplumsal cinsiyet eşitliği, yerel kalkınma ve gençlerin dijital eğitimi gibi kritik alanlarda dönüştürücü projeler üreten kulüplere verildi. Samsunspor, Belçika'dan Club Brugge Foundation ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk ile birlikte Avrupa genelinde seçilen üç kulüpten biri olmayı başardı.

SAMSUN'DAN YÜKSELEN MOR DALGA, 3 BİN KİŞİYE DOKUNACAK

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Samsunspor, ödül kazanan 'Mor Forma' projesiyle futbolun birleştirici gücünü kadına yönelik şiddeti durdurmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için kullanılacak. Adını toplumsal cinsiyet eşitliğinin uluslararası renginden alan proje, sadece bir sembol olmanın ötesine geçerek geniş kapsamlı bir destek programı sunuyor. Proje kapsamında ev içi şiddet mağdurlarına psikolojik destek verilirken, kulüp akademisindeki genç erkek oyunculara eşitlik eğitimi ve kadınlara yönelik kendini savunma eğitimleri düzenleniyor.

Yılda 3 binden fazla doğrudan faydalanıcıya ulaşması beklenen proje; 1.600 kadına psikolojik destek sağlanmasını, 600 kadının kendini savunma eğitimlerine katılımını ve 160'tan fazla akademi oyuncusunun toplumsal farkındalık eğitimi almasını hedefliyor.

Ödülle ilgili açıklama bulunan Samsunspor Pazarlama Direktörü Zeycan Rochelle Yıldırım; "Bu ödülün alınması, Samsunspor'da bu projeye yüreğini koyan herkes için çok büyük anlam taşıyor. Beş yıl içinde 2.400'den fazla kadına destek olduk ve daha önce futbola erişimi olmayan 215 kadın ve kız çocuğunu futbolla buluşturduk. Bu yıl, sahaya ilk kez adım atan kız çocuklarından, eşitliğin en baştan inşa edilen bir değer olduğunu öğrenen akademi erkek oyuncularına kadar doğrudan 3.000 kişiye ulaşacağız. Bu ödül, bu yapıyı kurmaya ve geliştirmeye devam etmemizi sağlayacak." dedi.

ARDA TURAN'IN ÇALIŞTIRDIĞI SHAKHTAR DONETSK DE ÖDÜL ALDI

Samsunspor'un yanı sıra, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın üstlendiği Ukrayna'nın başarılı temsilcisi Shakhtar Donetsk de 'LingoBall' projesiyle hibe kazananlar arasında yer aldı. Shakhtar Social Vakfı aracılığıyla yürütülen proje, 7-12 yaş arası 1200 çocuk için futbol antrenmanlarını oyunlaştırılmış İngilizce dil eğitimiyle birleştiriyor. Hareket takip teknolojilerinin kullanıldığı projeyle, çocukların hem fiziksel aktivite düzeylerinin hem de dil öğrenme kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor. Belçika temsilcisi Club Brugge ise yerel kulüplere sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri için rehberlik eden 'Football Community Builders' programıyla ödülün sahibi oldu.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'a Mor Forma Projesiyle Ödül - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk
Gözler yine Riyad’da İran’dan çok konuşulacak “işgal“ iddiası Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
SON DAKİKA: Samsunspor'a Mor Forma Projesiyle Ödül - Son Dakika
