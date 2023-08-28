Samsunspor aradığı golcüyü buldu! ABD'den Türk santrfor geliyor - Son Dakika

Samsunspor aradığı golcüyü buldu! ABD'den Türk santrfor geliyor

Son Güncelleme: 28.08.2023 10:35

Samsunspor, MLS ekiplerinden Orlando City forması giyen Ercan Kara'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Karadeniz ekibi, Türk asıllı Avustralyalı golcü ile ilk görüşmeyi yaptı ve transferde önemli mesafe katetti.

Süper Lig'e kötü başlayan Samsunspor, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, ABD'de forma giyen Ercan Kara'yı renklerine bağlamak istiyor.

SAMSUNSPOR'A SICAK BAKIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre; Samsunspor, MLS takımlarından Orlando City'de top koşturan Ercan Kara ile ilk görüşmeyi yaptı. ABD ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı Avusturyalı golcü Samsunspor'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Samsunspor, ABD'de Türk golcü buldu! Resmi imzaların atılması an meselesi

KARA'NIN KARNESİ

Ercan Kara, Orlando City ile 53 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda, 18 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Samsunspor, ABD'de Türk golcü buldu! Resmi imzaların atılması an meselesi

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor aradığı golcüyü buldu! ABD'den Türk santrfor geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor aradığı golcüyü buldu! ABD'den Türk santrfor geliyor - Son Dakika
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