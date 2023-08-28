Süper Lig'e kötü başlayan Samsunspor, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, ABD'de forma giyen Ercan Kara'yı renklerine bağlamak istiyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Samsunspor, MLS takımlarından Orlando City'de top koşturan Ercan Kara ile ilk görüşmeyi yaptı. ABD ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı Avusturyalı golcü Samsunspor'da forma giymeye sıcak bakıyor.
Ercan Kara, Orlando City ile 53 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda, 18 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Samsunspor aradığı golcüyü buldu! ABD'den Türk santrfor geliyor - Son Dakika