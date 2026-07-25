Samsunspor Akademisi’nde Murat Atalar dönemi yeniden başladı
Samsunspor Futbol Akademisi, daha önce 2020-2021 sezonunda görev yapan Murat Atalar'ı yeniden kadrosuna kattı. Atalar, yeni sezonda U17 Takımı'nın teknik sorumlusu olarak genç futbolcuların gelişimine katkı sağlayacak.
Samsunspor Futbol Akademisi, yeni sezon öncesi teknik kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Daha önce 2020-2021 sezonunda akademide görev yapan Murat Atalar, yeniden kırmızı-beyazlı kulübün bünyesine katıldı.
Farklı kulüplerde edindiği tecrübelerle yeniden Samsunspor Futbol Akademisi'ne dönen Atalar, yeni sezonda U17 Takımı'nın Teknik Sorumlusu olarak görev yapacak.
Kariyerinde Gümüşhanespor ve Fatsa Belediyespor'da önemli görevler üstlenen Murat Atalar'ın, genç futbolcuların gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, Murat Atalar'a yeniden "Hoş geldin" denilerek yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.
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