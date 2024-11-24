Samsunspor - Alanyaspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika
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Samsunspor - Alanyaspor: İlk Yarı Sonucu 1-0

Samsunspor, Alanyaspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Golü Dimata attı.

24.11.2024 17:07
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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Samsunspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Augusto'nun şutunda top defansa çarpıp az farkla kornere çıktı.

18. dakikada soldan Dimata'nın ortasında iyi yükselen Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.

29. dakikada sol kanattan Augusto'nun ortasında altıpas üzerinde Makouta'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

35. dakikada hızlı gelişen Samsunspor kontratağında soldan çalımlarla ceza sahasına giren Dimata'nın şutunda top filelere gitti. 1-0

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Curbay, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Flavien Tait, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Nany Dimata, Marius Muandilmadji

Yedekler: Halil, Nanu, Soner Gönül, Ali, Bedirhan, Schindler, Yunus, Muja, Laura, Ercan

Teknik Direktör: Thomas Reis

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Gaius Makouta, Richard Coelho, Antonio Augusto, Nicolas Janvier, Efecan Karaca, Sergio Cordova

Yedekler: Mert, Yusuf Karagöz, Fatih, Balcovec, Rony, Buluthan, Serdar, Arda, Wwang, Christian

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gol: Dimata (dk. 35) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Muandilmadji (Samsunspor), Lima (Alanyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor - Alanyaspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor - Alanyaspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika
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