Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Samsunspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Augusto'nun şutunda top defansa çarpıp az farkla kornere çıktı.
18. dakikada soldan Dimata'nın ortasında iyi yükselen Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.
29. dakikada sol kanattan Augusto'nun ortasında altıpas üzerinde Makouta'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
35. dakikada hızlı gelişen Samsunspor kontratağında soldan çalımlarla ceza sahasına giren Dimata'nın şutunda top filelere gitti. 1-0
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Curbay, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Flavien Tait, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Nany Dimata, Marius Muandilmadji
Yedekler: Halil, Nanu, Soner Gönül, Ali, Bedirhan, Schindler, Yunus, Muja, Laura, Ercan
Teknik Direktör: Thomas Reis
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Gaius Makouta, Richard Coelho, Antonio Augusto, Nicolas Janvier, Efecan Karaca, Sergio Cordova
Yedekler: Mert, Yusuf Karagöz, Fatih, Balcovec, Rony, Buluthan, Serdar, Arda, Wwang, Christian
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gol: Dimata (dk. 35) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Muandilmadji (Samsunspor), Lima (Alanyaspor) - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Samsunspor - Alanyaspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika
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