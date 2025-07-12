Samsunspor, Anthony Musaba ile Anlaştı

Samsunspor, Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Atatürklü armamızla nice başarılara imza atman dileğiyle. Hoş geldin Anthony." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 29 maçta görev yaptı.