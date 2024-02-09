Samsunspor, Arbnor Muja ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Samsunspor, Arbnor Muja ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı

Samsunspor, Arbnor Muja ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'e kanat oyuncusu Arbnor Muja'yı transfer etti. Arnavut oyuncu, 3,5 yıllık sözleşme imzaladı ve Samsunspor ailesine katıldı. Muja, daha önce Antwerp forması giymiş ve milli takımlarda da yer almıştı.

09.02.2024 23:07  Güncelleme: 23:09
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SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kanat oyuncusu Arbnor Muja ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Samsunspor, ara transfer döneminin son gününde kaleci Muammer Yıldırım'ın ardından Arnavut oyuncu Arbnor Muja'yı da kadrosuna kattı. Son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp forması giyen Muja, kendisini 3,5 yıllığına Samsunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübün sosyal medya hesabından yeni transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Arbnor Muja. En son Royal Antwerp FC ekibinde forma giyen Arnavutluk Milli Takım sporcusu, sağ kanat mevkisinde oynayan Arbnor Muja ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Samsunspor ailemize hoş geldin Arbnor Muja" ifadeleri yer aldı.

Kariyerine Arnavutluk'un Skenderbeu takımında başlayan Arbnor Muja, Drita ve Antwerp formalarını giymişti. Kariyerinde çıktığı 87 maçta 14 kez fileleri sarsma başarısı gösteren 25 yaşındaki oyuncu, Kosova ve Arnavutluk A Milli Takımlarının formalarını da giymişti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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