Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 25 dakika sürdü.

Antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmana sakatlığı devam eden Emre Kılınç katılmadı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. ???????