Samsunspor, Avrupa'da İlk Maçında Yenildi
Spor

Samsunspor, Avrupa'da İlk Maçında Yenildi

21.08.2025 23:58
Thomas Reis, Panathinaikos maçının ardından hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Panathinaikos'a 2-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Reis, karşılaşmanın çok ilginç ve heyecanlı geçen müsabaka olduğunu söyledi.

İlk yarıda oyuncularının biraz heyecanlı davrandığını belirten Reis, "Sonuç olarak uzun bir aradan sonra Avrupa'da boy gösterdik, o yüzden bu heyecanı anlayışla karşılıyorum. İkinci yarıya daha iyi başladık ve korner sonrasında bir gol kazandık. Daha sonrasında topun bizde kaldığı sürede özgüvenli oynamaya devam ettik. Ama sonrası kolay olmadı. Korner sonrası 2 gol yedik. Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor. Sonuç bizim adımıza 'en iyi sonuç oldu' diyemem. Evimizde oynayacağımız karşılaşma olacak ve biz geri dönmeye çalışacağız. Kazanacağımız bir sonuç almaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Reis, maçın favorisinin Panathinaikos olduğuna işaret ederek, "Bana göre bu maçın favorisi Panathinaikos'tu çünkü Avrupa'da daha çok tecrübeleri var. Elbette ikinci maçta en iyisini yapacağız, bu skoru değiştirmeyi yönelik çabalarımız olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oynayacağımız ikinci bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımıza ihtilacımız var. Skoru geri çevirmek için bir şansımız var halen. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle birlikte rakibimizi baskı altına almamız gerekiyor. Sonuç olarak ikinci maç her şeye açık bir maç olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

