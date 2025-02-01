Samsunspor Avrupa Kupalarına Hedefli - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor Avrupa Kupalarına Hedefli

Samsunspor Avrupa Kupalarına Hedefli

Samsunspor Başkanvekili Bilen, Avrupa kupalarına katılma hedefinde inançlarını vurguladı.

01.02.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, takımlarının bu sene Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşacağına inandıklarını söyledi.

İki dönem transfer yasağı olmasına ve 12 futbolcusunu sezon başında kaybetmesine rağmen Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Samsunspor'da Başkanvekili Veysel Bilen, takımın son durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bu sezon gösterdikleri performans ile Avrupa hedefine ulaşacaklarını ümit ettiklerini dile getiren Bilen, "Sezon başından beri birinci hedefimizin transfer yasağımızın olduğu sene ligde kalmak olarak deklare etmiştik. Çok şükür kimsenin beklemediği bir performans ile kenetlenmiş bir oyuncu gurubuyla da Türk futboluna damga vurduk. Bunun için mutluyuz. Bu bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Dün dünde kaldı. Futbolda dün yok hep bugün var. Biz bugünden başlayarak Başakşehir maçıyla birlikte artık hayal etiğimiz, 'Samsunspor Avrupa'da neden olmasın, niye oralarda boy göstermeyelim?' söyleminin altını doldurma zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bu saatten sonra ipler bizim elimizde. Arkaya bakmadan her maç maçı final havasında geçireceğiz. En az puan kaybeden takım 3 ya da 4. olacak. Biz ümit ediyoruz ve inancımız doğrultusunda sezon bittiği zaman Samsunspor özlenen Avrupa hasretini giderecek. Olmazsa da dünyanın sonu değil, bu oyuncu grubu aslanlar gibi şehri temsil ediyorlar. İnancımız Avrupa hedefine ulaşacağız ondan sonra da Samsunspor'un önü çok daha açık olacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsunspor, samsun, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Avrupa Kupalarına Hedefli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 12:00:32. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Avrupa Kupalarına Hedefli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.