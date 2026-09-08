Samsunspor basın sözcüsü Çakır, Arca Çorum FK maçıyla çıkış yakalamak istediklerini söyledi. - Son Dakika
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Samsunspor basın sözcüsü Çakır, Arca Çorum FK maçıyla çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Samsunspor basın sözcüsü Çakır, Arca Çorum FK maçıyla çıkış yakalamak istediklerini söyledi.
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Arca Çorum FK ile karşılaşacak Samsunspor'un basın sözcüsü Suat Çakır, artık bir çıkış yakalamaları gerektiğini söyledi. Çakır, sakat oyuncuların durumuna değinirken ilk 5 hedefinden vazgeçmediklerini ve taraftar desteğiyle bu maçı kazanmak istediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Arca Çorum FK ile karşılaşacak Samsunspor'un basın sözcüsü Suat Çakır, takımın artık bir çıkış yakalaması gerektiğini söyledi.

Çakır, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, sakat oyuncular ve hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Arca Çorum FK maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Marius Mouandilmadji ve Elayis Tavsan'ın takımla çalışmalara başlayacağını dile getiren Çakır, "Bu oyuncuların Arca Çorum FK maçına hazır olacaklarını düşünüyorum. Fatih Kaya, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Oskar Ohlenschlaeger, Jaures Assoumou'nun tedavileri devam ediyor. Bu oyuncuların takıma katılmasını bekliyoruz. Ayrıca Kocaelispor maçında sakatlık yaşayan Samet Onur ve Yalçın Kaya'nın tedavileri bitti. Bu oyuncularımız takımla birlikte çalışmalara başlayacak." dedi.

İskoçya Futbol Federasyonu'nun Elliot Watt'a 2 maç ceza verdiğini aktaran Çakır, oyuncunun Arca Çorum FK maçından sonra cezasını tamamlayacağını dile getirdi.

Çakır, Arca Çorum FK maçında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çünkü artık bir çıkış yakalamamız lazım. Olduğumuz yer şu an bize yakışmıyor. Benim şahsen düşündüğümden 2-3 puan şu an gerideyiz. İnşallah Çorum FK maçıyla çıkışımızı sağlayacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın coşkulu desteğiyle Çorum maçını geçmek istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var. İlk 5 hedefimizden vazgeçmedik. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugünün takımını değil geleceğin takımını kurduk. Samsunspor'un geleceğini planlıyoruz. Yaptığımız transferler gördüğünüz gibi genç, gelecek vadeden, kaliteli futbolcular. Bu oyuncular Samspor'a gelecekte çok daha büyük faydalar sağlayacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor basın sözcüsü Çakır, Arca Çorum FK maçıyla çıkış yakalamak istediklerini söyledi. - Son Dakika

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