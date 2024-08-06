Samsunspor Başkan Vekili: 2024-2025 Sezonunda Başarılı Olacağız - Son Dakika
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Samsunspor Başkan Vekili: 2024-2025 Sezonunda Başarılı Olacağız

Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, 2024-2025 sezonunda iyi bir şekilde geçireceklerine inandıklarını belirtti. Samsunspor'a 2 dönem transfer yasağı uygulandığını hatırlatan Bilen, birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceklerini söyledi.

06.08.2024 13:50
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun spor'un başkan vekili Veysel Bilen, 2024-2025 sezonunu iyi bir şekilde geçireceklerine inandığını kaydetti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "sezona merhaba" etkinliğinde, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, kulüp futbol direktörü Fuat Çapa, teknik direktör Thomas Reis ve TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan hazır bulundu.

Burada konuşan Bilen, spor medyasının Samsunspor ailesinin bir parçası olduğunu belirtti.

FIFA tarafından Samsunspor'a 2 dönem transfer yasağı uygulandığını hatırlatan Bilen, "(Biz bize yeteriz) mottosuyla bu sezon birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadele zor olacak. Ama 'Biz bitti demeden bitmez' diyoruz. Takım ruhunu oluşturduğumuz, inanç ve morali yüksek tutuğumuz sürece, her zaman yanımızda olan taraftarımızla 2024-2025 sezonunda Samsunspor adına başarılı bir sezon olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kemal Çağlayan ise Türk sporuna önemli katkı veren TSYD olarak şubeleri desteklediklerini belirterek, "Yeni sezona merhaba etkinliğinde Samsunspor'a ve tüm spor kulüplerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Samsun Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Zekeriya Özkan da katılımcılara hitap etti.

Etkinlikte; TSYD Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile ulusal ve yerel basın mensupları da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor Başkan Vekili: 2024-2025 Sezonunda Başarılı Olacağız - Son Dakika

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