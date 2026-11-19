Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçında takıma güvendiklerini belirterek, "Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray karşılaşması öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilen, milli takımlarından dönen futbolcuların da katılımıyla tam kadro çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

"Takımımıza güveniyoruz"

Konyaspor karşılaşmasından elde edilen moral ve motivasyonla Galatasaray deplasmanına çıkacaklarını ifade eden Veysel Bilen, "Milli aranın ardından önümüzdeki cumartesi günü Galatasaray'la deplasmanda zorlu bir mücadelemiz olacak. Milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte bugün ve yarın tam takım halinde çalışma fırsatımız olacak. İnşallah Konyaspor maçından elde ettiğimiz kazanımla, moralle ve motivasyonla Galatasaray maçından da puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele edeceğimize inanıyoruz. Bu konuda teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz" diye konuştu.

"Bu günleri el birliğiyle atlatacağız"

Takımın ligde bulunduğu konumdan memnun olmadıklarını dile getiren Bilen, "Samsunspor şu an bulunduğu yeri kesinlikle hak etmiyor. Bundan biz de mutsuzuz. Oyuncu kardeşlerimiz de mutsuz, camiamız da mutsuz. Ama inanıyoruz ki el birliğiyle, takım halinde ve 'Biz bize yeteriz' mottomuzun ışığında bu günleri de atlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Devre arasında gerekli takviyeler yapılacak"

Devre arasına kadar maksimum puanı toplamayı hedeflediklerini vurgulayan Veysel Bilen, sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir takım ortaya koymak istediklerini kaydederek, "En azından evimizde oynayacağımız zorlu maçları kazanacağımızı düşünüyoruz. Devre arasında da başkanımızın ifade ettiği gibi eksik bölgelerimize, takviye edilmesi gereken bölgelere gerekli takviyeler yapılmak suretiyle camiamızın özlemini duyduğu; mücadele eden, kazanan ve üst sıraları zorlayan bir Samsunspor'u ortaya çıkaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.