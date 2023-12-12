 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem saldırısını kınadı

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem Halil Umut Meler'e maç sonu yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak, sporda 'Şiddet Yasası'nın uygulanması gerektiğini söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem saldırısını kınadı
12.12.2023 - 09:31,
Abone Ol

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem Halil Umut Meler'e maç sonu yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak, sporda 'Şiddet Yasası'nın uygulanması gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçı olan Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası 1-1'lik skorla sonuçlandı. Mücadele her iki takımdan da 1'er oyuncu kırmızı kartla oyundan atılırken, Çaykur Rizespor'a 1 puanı getiren gol son dakikalarda geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler'e fiziki müdahale yerde de devam etti. Maç sonrası yaşanan fiziki saldırı kamuoyu tarafından kınanırken, Başkan Yüksel Yıldırım da 'Şiddet Yasası' önerisinde bulundu.

"Sporda artık 'Şiddet Yasası' uygulasın ve kimse kayrılmasın"

Hakemlere karşı olan tepkilerini centilmence gösterdiklerinin altını çizen Yüksel Yıldırım, "Bu sezon bazı müsabakalarımızda yapılan haksız hakem kararları karşısında centilmence açıklama yapmayı prensip edinen Samsunspor Başkanı olarak, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin fiziksel saldırıyı kınıyorum. Müsabakanın Hakemi Halil Umut Meler ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Bu tarz eylemlerin tarafımızca kabul edilebilmesi asla mümkün değildir. Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum! Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Umarım bu olay Türk sporunda ve futbolunda bir milat olur. Sporda artık 'Şiddet Yasası' uygulasın ve kimse kayrılmasın" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halil Umut Meler, Yüksel Yıldırım, Ankaragücü, Samsunspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem saldırısını kınadı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 yendi Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 yendi
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:26:31. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement