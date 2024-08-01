Samsunspor Basketbol Takımı, Lige Katılım Hakkını Devretmek İstiyor - Son Dakika
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Samsunspor Basketbol Takımı, Lige Katılım Hakkını Devretmek İstiyor

Samsunspor Kulübü, basketbol takımının lige katılım hakkını devretmek için SAMPA ile görüşmeler yaptıklarını ancak SAMPA'nın gönderdiği mesajla süreci sonlandırdığını açıkladı. Kulüp, ekonomik koşullar ve dernek gelirleriyle basketbolun sürdürülebilir olamadığını belirterek, katılım hakkını kamu kurum ve kuruluşlarına ya da özel firmalara devretmek istediklerini duyurdu.

01.08.2024 14:25
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Samsunspor Kulübü, basketbol takımının lige katılım hakkını devretmek için SAMPA ile 1 aya yakındır görüştüklerini hatırlatarak, "SAMPA süreci gönderdiği mesaj ile sonlandırmış ve bizleri şaşkınlık içinde bırakmıştır" sözleriyle firmaya tepki gösterdi.

Samsunspor Kulübü (Derneği) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Samsunspor Basketbol takımımız bilindiği üzere 51 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışmıştır. Dernek yönetimi olarak bu ağır yükü barındıran yolculukta yalnız kaldığımızı defaatle bildirdik. Mütevazi bir bütçeyle elimizden geleni yaptık. Bu süreçte yanımızda olan tüm destekçilerimize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Yaptığımız değerlendirme sonucu mevcut durum gösteriyor ki Türkiye'nin ekonomik koşulları ve dernek gelirleri ile basketbol sürdürülebilir olamamaktadır. Daha evvel de açıkladığımız üzere bizler 'Atatürk'lü arma'nın basketbol salonlarında yaşaması için lige katılım hakkını devretmek amacı ile yatırımcı arayışına girdik. Bu süreçte 1 aya yakındır şehrimizin önde gelen bir sanayi kuruluşu olan (!) SAMPA ile lige katılım hakkımızı devretmek ve şirketleştirme üzerine görüşmelerimiz sürdürüldü; sözümüz ona SAMPA süreci bir akşam saatinde gönderdiği Whatsapp mesajı ile sonlandırmış ve bizleri şaşkınlık içinde bırakmıştır. Bu süreçte yeni destekçiler ve yatırımcılarla görüşme konusunda zaman kaybetmiş bulunmaktayız. Konumuz ciddidir. Bu hususu belirtmek elzemdir. Var olan son durumu da bu geniş açıklamamız ile kamuoyuyla paylaşıyoruz" denildi.

"Katılım hakkımızı devretmek istiyoruz"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir kişi, kurum ve şirket Samsunspor'dan büyük değildir. Bunu tüm Samsun halkı bilmeye devam edecektir. Bundan önce olduğu gibi bu defa da oluşturduğumuz kaynak ile takımımızın lige katılım bedeli ödenmiştir. Ancak son 3 aydır belirttiğimiz gibi mevcut şartlarımız ile lige katılamayacağımız için katılım hakkımızı; şehrin kamu kurum ve kuruluşlarına ya da özel firmalarına devretmek istiyoruz. Bu açık ve net bir çağrıdır. Bu organizasyonun Samsun şehrinde kalmasını arzu ediyoruz. Aksi bir durumda lige katılamayacağımızı üzülerek belirtiyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Basketbol Takımı, Lige Katılım Hakkını Devretmek İstiyor - Son Dakika

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