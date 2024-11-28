Samsunspor Bodrum FK\'ya Hazırlanıyor

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SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alan oyunu ile devam eden idman, çift kale taktik oyun ile tamamlandı. Antrenmanda futbolcuların hırslı görüntüleri dikkat çekti.

Samsunspor, ligin 14. haftasında Bodrum FK'yı ağırladıktan sonra sırasıyla Eyüpspor ve Sivasspor deplasmanlarına gidecek. - SAMSUN