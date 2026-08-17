Samsunspor Cherif Ndiaye'yi PAOK'a Kiraladı - Son Dakika
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Samsunspor Cherif Ndiaye'yi PAOK'a Kiraladı

Samsunspor Cherif Ndiaye\'yi PAOK\'a Kiraladı
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Samsunspor, Cherif Ndiaye'yi PAOK'a satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Samsunspor, Senegalli oyuncusu Cherif Ndiaye'nin Yunanistan'ın PAOK ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Samsunspor'da bu sezon ayrılan 11. oyuncu Cherif Ndiaye oldu. Samsunspor formasıyla geçen sezon 29 maçta 10 gol atma başarısı gösteren 31 yaşındaki Ndiaye'nin geçici ayrılığı hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cherif Ndiaye, 2026-27 sezonu sonuna kadar Yunanistan'ın PAOK takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. Cherif'e yeni sezonda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Samsunspor'da Ndiaye'nin haricinde Carlo Holse, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Soner Gönül, Zeki Yavru, Arbnor Muja, Muhammet Özbaskıcı, Frank Atoen, Olivier Ntcham ve İrfan Can Kahveci ile de yollar ayrılmıştı.

Kaynak: İHA

Samsunspor, Futbol, Paok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Cherif Ndiaye'yi PAOK'a Kiraladı - Son Dakika

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