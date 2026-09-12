Samsunspor, Çorum FK karşısında ilk 15 dakikada 3-1 geriye düştü
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile geçti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile geçti.
Kaynak: İHA
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