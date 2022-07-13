Samsunspor'da Bolu kampına götürülmeyen futbolcular belli oldu

2. etap kamp hazırlıklarına başlayan Samsunspor'da 1. kampa götürülen 5, kadroda bulunan toplam 12 futbolcu Bolu- Gerede kampına götürülmedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Süper Lig hedefiyle hazırlandığı yeni sezon öncesinde son hazırlık kampına bugün Bolu'da yaptığı çalışmalar ile başladı. Teknik Direktör Bayram Bektaş liderliğinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda ilk kampa götürülen futbolculardan Ensar Arslan, Furkan Fehmi Güneş, Eraldo Çinarı, Melih Okutan ve yeni transfer Amir Emin Arlı Bolu'da yapılan 2. etap kampına götürülmedi. Toplam 12 futbolcusunu sezonun son kampına götürmeyen Karadeniz temsilcisinde kısa süre önce Fransa'nın Dijon takımından transfer edilen 2003 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Amir Emin Arli'nin kamp kadrosuna alınmaması dikkat çekti.

12 oyuncu kampa götürülmedi

Kırmızı-beyazlılar ayrıca kadroda bulunan ve takım bulmaları için izin verilen oyuncuların da aralarında bulunduğu toplam 12 futbolcusunu kampa götürmedi.

Samsunspor'un Bolu kampında Sheldon Bateau, Guy Yameogo, Melih Altıkulaç, Talha Ulvan, Vukan Savicevic, Semih Altıkulaç, Amir Emin Arli, Eraldo Çinari, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Melih Okutan ve Elhadj Bah yer almadı. Kadroya alınmayan oyunculardan Sheldon 14 maçta 171 dakika, Yameogo 4 maçta 292 dakika, Melih Altıkulaç 7 maçta 504 dakika, Semih Altıkulaç 4 maçta 256 dakika, Talha Ulvan 1 maçta 71 dakika, Vukan Savicevic 2 sezonda 47 maçta 3 bin 434 dakika, Çinari 15 maçta 469 dakika, Ensar Arslan 6 maçta 71 dakika, Melih Okutan 26 maçta 1061 dakika ve Bah ise 8 maçta 267 dakika Samsunspor forması giydi. Amir Arli ve Furkan Fehmi Güneş ise Samsunspor formasını terletmeye şans bulamadı.

Kamp kadrosunda 5'i kaleci toplam 28 oyuncu yer aldı

Samsunspor'un 12 – 25 Temmuz tarihleri arasında Bolu Gerede'de yapılacak kampta yer alacak futbolcular şunlar:

Jakub Szumski, Aykut Özer, Alp Tutar, Nurullah Aslan, Ali Taha Demir, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Mücahit Albayrak, Soner Gönül, Ali Ülgen, Şener Kaya, İsmael Diomande, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Celil Yüksel, Cihan Kahraman, Muhammed Ali Özbaskıcı, Fernando Henrique Boldrin, Moryke Fofana, Arvydas Novikovas, Yusuf Ensar Poyrazlı, Polat Yaldır, Gauten Laura, Ahmet Sagat, Tomane ve Ali Kılıç.

Karadeniz temsilcisinin bir sağ bek ve bir santrafor daha alarak transferi noktalaması bekleniyor. - SAMSUN