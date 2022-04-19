Samsunspor'da gelen gideni arattı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor'da gelen gideni arattı

19.04.2022 16:24
Samsunspor'da gelen gideni arattı

Samsunspor'da bu sezon takımdan ayrılan teknik direktörlerden Mehmet Altıparmak, maç başına 1.5 puan ortalaması yakalarken, Fuat Çapa ise 1.45 ile bu sayının altında kaldı.

Samsunspor'da bu sezon takımdan ayrılan teknik direktörlerden Mehmet Altıparmak, maç başına 1.5 puan ortalaması yakalarken, Fuat Çapa ise 1.45 ile bu sayının altında kaldı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor, ligin bitmesine 6 hafta kala play-off potasının 7 puan uzağında kaldı. Geçen sezon ligde 70 puan toplayıp, 3'lü averaj ile Süper Lig'i kaçıran Samsunspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırıp yeni sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başlamıştı. Altıparmak ile ilk 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, alınması muhtemel 24 puanın 12'sini kaybetmişti. Altıparmak, Samsunspor'un başında çıktığı müsabakalarda maç başına 1.5 puan ortalaması tutturdu. Tecrübeli çalıştırıcı idaresinde Samsunspor, 8 maçta rakip filelere 14 gol atıp, kalesinde de 14 gol görmüştü.

Alınan kötü sonuçların ardından 9. hafta itibariyle göreve gelen Fuat Çapa ile de ligin bitimine 6 hafta kala yollar ayrıldı. Çapa, Samsunspor'la 22 müsabakada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, potansiyel 66 puandan 34'ünü kaybetti. Maç başına 1ç45 puan ortalaması yakalayan Çapa yönetimindeki Samsunspor, 33 gol atıp, filelerinde 26 gole engel olamadı.

Samsun Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, kalan 6 haftada Samsunspor'un başında maçlara çıkacak. - SAMSUN

Samsunspor'da gelen gideni arattı
Samsunspor'da gelen gideni arattı

YORUMLAR
500
Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

Mehmet Altıparmak, Samsunspor, Fuat Çapa, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da gelen gideni arattı - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:54 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Çolpan ve Erman'ın evlilik haberi kimleri rahatsız edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:30:42. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor'da gelen gideni arattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement