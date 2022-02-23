Samsunspor'da goller de asistler de 4 futbolcu arasında paylaşıldı - Son Dakika
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Samsunspor'da goller de asistler de 4 futbolcu arasında paylaşıldı

23.02.2022 10:18
Samsunspor'da goller de asistler de 4 futbolcu arasında paylaşıldı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un hücum hattını oluşturan Yasin Öztekin, Tomane, Fofana ve Hasan Kılıç attıkları 32 gol ve yaptıkları 19 asistle takımlarının gol yükünü sırtlandı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un hücum hattını oluşturan Yasin Öztekin, Tomane, Fofana ve Hasan Kılıç attıkları 32 gol ve yaptıkları 19 asistle takımlarının gol yükünü sırtlandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon oynadığı 24 maçta topladığı 39 puanla play-off takibini sürdürüyor. Geride kalan maçlarda rakip fileleri 40 kez sarsan kırmızı-beyazlılarda gollerin 38'i kendi futbolcularından, 2'si ise rakip takım futbolcularından geldi. Karadeniz temsilcisinde gol ve asist yükünü Yasin Öztekin, Moryke Fofana, Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ve Hasan Kılıç çekti. Bu 4 oyuncu toplam 32 gol atarken, 19 da gol pası verdi.

Takımın en golcü ismi kariyer sezonunu geçiren Yasin Öztekin oldu. Öztekin süre aldığı 24 maçta 13 gol atıp 5 gol pası vererek 18 gole direkt etki etti. Geçen sezon bekleneni veremeyen Tomane ise 23 maçta 8 gol atıp 4 gol pası verdi ve 12 gole direkt etki etti. Kırmızı-beyazlılarda Moryke Fofana 7 gol 5 asist ve Hasan Kılıç ise 4 gol 4 asist yaparak takımlarına katkı sağladı. Samsunspor'da ayrıca Melih Okutan 2, Vukan Savicevic, Berk Taşkın ve Cihan Kahraman da 1 gollük katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı takımda tüm maçlarda 90 dakika süre alan tek isim sol bek Soner Gönül oldu. Gönül, 24 maçın tamamında 2160 dakika sahada kaldı. Soner Gönül'ün ardından en çok forma giyen oyuncular Tomane (2022 dakika), Yasin Öztekin (1974 dakika), Osman Çelik (1904 dakika) ve Hasan Kılıç (1705 dakika) oldu.

Öte yandan Samsunspor'da en çok sarı kart gören oyuncu 7 sarı kart ile Yasin Öztekin oldu. Öztekin'in ardından en çok sarı kart gören oyuncu Yunus Emre Çift (5) olurken, 4'er sarı kartlı Hasan Kılıç ve Tomane ile 3'er sarı kart gören Cihan Kahraman, Soner Gönül, Berk Taşkın ve Ali Ülgen takımın en çok sarı kart gören oyuncuları oldu. Kırmızı-beyazlılarda Tomane, Savicevic, Cihan, Ali Ülgen ve Yunus Emre 1'er kez de kırmızı kart gördü. - SAMSUN

Samsunspor'da goller de asistler de 4 futbolcu arasında paylaşıldı
Samsunspor'da goller de asistler de 4 futbolcu arasında paylaşıldı
Samsunspor'da goller de asistler de 4 futbolcu arasında paylaşıldı

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Samsunsporlu Yasin Öztekin, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor Samsunsporlu Yasin Öztekin, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor Yasin Öztekin 34 yaşında kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor Yasin Öztekin 34 yaşında kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor

Yasin Öztekin, Hasan Kılıç, Samsunspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da goller de asistler de 4 futbolcu arasında paylaşıldı - Son Dakika


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