Samsunspor'da hedef ilk 6 içine girmek - Son Dakika
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Samsunspor'da hedef ilk 6 içine girmek

23.03.2022 12:42
Samsunspor'da hedef ilk 6 içine girmek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, ligin son 9 haftasındaki tüm maçları kazandıklarında Samsunspor'un ilk 6'da yerinin garanti olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, ligin son 9 haftasındaki tüm maçları kazandıklarında Samsunspor'un ilk 6'da yerinin garanti olduğunu söyledi.

Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunluların takımlarını Süper Lig'de görmek istediğini vurguladı. Ligde Süper Lig'e yakışacak takımların başında Samsunspor'un geldiğini ifade eden Yıldırım, "Samsunspor olarak taraftarından yönetimine kadar bir bütünlük sağladık. Nisan ayının ilk maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında istiyoruz ki yeni bir başlangıç yapalım. Taraftarlarımız stadyumu coştursun. Sonuç olarak bu maç bizim açımızdan çok önemli." dedi.

Bandırma'da oynadıkları maçı 2 talihsiz golle kaybettiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu bir nevi de rövanşı olacak. Biz Erzurumspor maçı ile başladık ve daha sonraki haftalar ligde hep üstümüzdeki takımlarla karşılaşacağız. Eyüpspor, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Ankaragücü ile oynayacağız. Üstümüzdeki takımları yendiğimizde bizim yerimiz garanti ilk 6 olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Play-off potasına girmek isteyen takımların bu yıl ligde çok fazla olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Baktığınızda kalan maçlarımızın hepsinin çok zorlu olduğunu görüyoruz. Altınordu bile düşme potasında olmasına rağmen geçen hafta Ümraniyespor'u yenme başarısı gösterdi. Demek ki bu ligde zayıf bir takım da yok. Her maç bizim için final maçıdır. Tüm maçlara tek tek bakıyoruz. Teknik direktörümüz de Türk futbolunu çok iyi biliyor. Bu tür ortamlarda yani stres, katsayı tavan yapmış durumları çok gördü. Bunu en iyi idarece edecek hocaların başında geliyor. Takımın başarısı için tüm Samsun olarak biz olmamız lazım ve birlikte başarmamız lazım. Halen ligde 9 tane maçımız var. Bu maçları kazanarak Süper Lig'e çıkacağız. Bu sene ben takımımıza çok inanıyorum. Futbolcularımızın ya play-off'tan ya da direkt olarak bizi Süper Lig'e taşıyacağına benim kuşkum yok."

Yıldırım, Samsun'a ve Samsunspor'a altyapı olarak büyük bir yatırım yaptıklarını ve Samsunspor'u Türkiye'de örnek kulüp haline getireceklerini sözlerine ekledi.

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Spor Toto Süper Lig, Bandırmaspor, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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