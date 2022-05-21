Samsunspor'da rota Levent Şahin - Son Dakika
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Samsunspor'da rota Levent Şahin

21.05.2022 13:19
Samsunspor'da rota Levent Şahin

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör arayışları sürüyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör arayışları sürüyor. Daha önce Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıp, sözleşme imzalamayan Karadeniz ekibinde rota Levent Şahin'e döndü.

Samsunspor; daha önce Galatasaray ve Milli takımda Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen, Adanaspor'da da teknik direktörlük görevi üstlenen tecrübeli teknik adam ile görüşmelere başladı. İki taraf arasında yapılan görüşme olumlu ilerliyor. Taraflar, önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek. Görüşmenin ardından resmi anlaşmanın sağlanması bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Levent Şahin, Çağdaş Atan, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da rota Levent Şahin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor'da rota Levent Şahin - Son Dakika
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