Samsunspor\'dan Göztepe Maçı Öncesi Hedef: Mutlak Galibiyet

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, sezonun ilk haftasında sahalarında Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı mutlaka kazanmak istiyoruz ve kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

Yeni sezona Pazartesi günü oynanacak Göztepe maçı ile merhaba diyecek Samsunspor'da Basın Sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımdaki eksikler ve transfer politikası ile ilgili açıklamalarda bulunan Çakır, "Ayrılan oyuncularımız oldu. Arbnor Muja, kiralık olarak oynadığı takıma döndü. Cherif Ndiaye de PAOK kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralık olarak veriyoruz. Şu anda son işlemleri tamamlanıyor. Transferle ilgili mutlaka bir santrafor alacağız. Orta sahaya da başkanımızın özellikle istediği bir oyuncu var. Onunla ilgili de çalışıyoruz. Eksik görülen yerlerle ilgili 5 Eylül'e kadar çalışmalar devam ediyor. Eliot Watt'ın ceza durumu var. Eski takımında son maçta çift sarıdan kırmızı kart gördüğü için 1 maç, sonrasındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle İskoç Futbol Federasyonu'ndan 3 maç ceza almıştı. İskoçlar, başvurumuz sonucu 3 maçlık cezayı askıya aldı. İleriki günlerde karar verecek. Şu anda 1 maçlık cezası var. Bu hafta oynayamayacak. Ondan sonra ceza sonucu gelene kadar maçlarda oynayabilecek. Tanguy Coulibaly, sezon başında ameliyat olmuştu. Pazartesi günü çalışmalara başlayacak, 1 hafta sonra da takımla çalışacak. Elayis Tavşan'ın baş parmağı kırıldı. Onun tedavisi de devam ediyor. Yunus Emre Çift'in bileğinde darbe sakatlığı var. Bu hafta o da olmayacak. Dün de idmanda Jaurs Assoumou'nun arka adalesinde yırtık oluştu ve tedavisine başlandı. Bir süre de o aramızda olmayacak. Yeni transferlerimizden Igor Daprapinski'de idmanda bir ödem oluştu. Bu hafta o da aramızda olmayacak. 5 oyuncumuzdan sakatlık dolayısıyla yararlanamayacağız" açıklamasında bulundu.

"Ligde ilk 5 için oynayacaksak Göztepe'nin üst sırasında olmalıyız"

İlk hafta evlerinde ağırlayacakları Göztepe mücadelesinin çok kritik olduğunu ifade eden Suat Çakır, "Göztepe ile çok önemli bir maça çıkıyoruz. Çünkü Göztepe bizim direkt rakibimiz gibi gözüküyor. Eğer biz ilk 5 için oynayacaksak Göztepe'nin üstünde olmalıyız. O yüzden de bu Göztepe maçı bizim için çok önemli bir maç olarak düşünüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı mutlaka kazanmak istiyoruz ve kazanacağımıza inanıyoruz. Ondan yana bir şüphemiz yok" diye konuştu.

"Başkan Yüksel Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nuri Asan konusunu görüşecek"

Takımın konakladığı ve antrenman yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nin boşaltılması konusundaki son gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Çakır, "Samsun Büyükşehir Belediyesi birkaç ay önce bize gelip tesisleri almak istediklerini bildirdiler. Bize yeni tesis yapmak istediler. Ama o süreçte yapılacak tesis yerlerine gidildi, bakıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Samsunspor'un menfaatini düşünen birisidir. Çünkü Samsun'un büyük markası Samsunspor'dur. O da tavsiyelerde bulundu. Ama bizim baktığımız çerçevede oraların olmayacağı kararını verdik. Yani bu tesisin muadili yok. Başkanımız Yüksel Yıldırım da, 'tesislerin oradan geçecek yol alanı boşaltalım ve diğer bölümleri tamamen yenileyelim' dedi. Yani tesisleri, binaları yıkalım, komple büyük bir yatırım yapalım istiyoruz. Başkanın düşüncesi bayağı büyük bir yatırım yapmak. Her tarafı yıkıp yeniden yapmak istiyor. Başkanımız bu konuda Cumhurbaşkanımızla görüşmek için randevu talebinde bulundu. Bu konuyu direkt Cumhurbaşkanımızla konuşacak" şeklinde konuştu.