Samsunspor'da teknik direktör krizi - Son Dakika
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Samsunspor'da teknik direktör krizi

03.06.2022 20:22
Samsunspor'da teknik direktör krizi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan'ın ardından prensip anlaşmasına vardığı Ersan Parlatan'la da görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan'ın ardından prensip anlaşmasına vardığı Ersan Parlatan'la da görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Samsunspor Kulübü, yeni sezon için geçen ay teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-beyazlılar Samsun'a kadar getirdiği Atan ile imzayı atamadı. Kulüp, 1 Haziran'da da Ersan Parlatan ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.

Samsunspor'dan bugün yapılan yazılı açıklamada, Ersan Parlatan ile de görüşmelerin olumsuz sonlandığı belirtildi. Açıklamada, "Daha önce prensipte anlaştığımız Ersan Parlatan'ın çalışmakta olduğu kulübü ile olan sorunlarını çözememesi nedeniyle görüşmelerimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Davetimizi kabul ederek İstanbul'a kadar gelen ve karşılıklı görüştüğümüz Ersan Parlatan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u geçen sezon ve ondan önceki sezonda teknik direktörler İrfan Buz, Ertuğrul Sağlam, Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa çalıştırmıştı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çağdaş Atan, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'da teknik direktör krizi - Son Dakika

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