Samsunspor'dan Antalyaspor'a 2-0 Galibiyet - Son Dakika
Samsunspor'dan Antalyaspor'a 2-0 Galibiyet

Samsunspor\'dan Antalyaspor\'a 2-0 Galibiyet
06.03.2026 00:01
Samsunspor Teknik Direktörü Fink, Antalyaspor zaferini değerlendirerek, galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Antalyaspor galibiyeti sonrası, "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz takım halinde çok doğru işler yaptık. Bu galibiyet nedeniyle mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, açıklamalarda bulundu. Fink, "Bugünkü karşılaşma özelinde bazı oyuncularımızda değişiklikler yaptık. Antalyaspor'un bir önceki karşılaşmasına baktığımızda kadar oyuncu değiştirdiğini gördük. Biz de bugün oyuncu değiştirerek karşılaşmaya başladık. Almış olduğumuz galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. Bir de kaçırmış olduğumuz çok net bir penaltı pozisyonu vardı. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu oyuncularımda da gördüğümüm için çok ama çok mutluyum. Bu karşılaşmayı gol yemeden bitirmek çok önemliydi. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz takım halinde çok doğru işler yaptık. Bu galibiyet nedeniyle mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya tekrardan gidebilmek gibi bir şansımız olabilir. Bu anlamda Türkiye Kupası bizim için büyük bir fırsat" şeklinde konuştu. - ANTALYA

