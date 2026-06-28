Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye Tepki - Son Dakika
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Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye Tepki

28.06.2026 23:54
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Samsunspor, Fenerbahçe Başkan Vekili'nin kulüp başkanına yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi.

Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım hakkında 'Bir camiayı temsil etmiyor' şeklindeki ifadelerini esefle karşıladığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor'un 60 yıllık köklü tarihe sahip bir kulüp olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün, Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında sarf ettiği ve 'Bir camiayı temsil etmiyor' şeklindeki ifadelerini esefle karşılıyoruz. Bu ifadeler yalnızca başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a değil, 60 yıllık köklü tarihi, büyük taraftar kitlesi ve temsil ettiği değerlerle Türk futbolunun en önemli camialarından biri olan Samsunspor'a yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Hiç kimsenin Samsunspor'un büyüklüğünü, temsil gücünü ve kurumsal kimliğini sorgulama hakkı yoktur. Samsunspor'un temsil ettiği değerler; tarihiyle, mücadelesiyle, taraftarıyla ve Türk futboluna sunduğu katkılarla tartışmasızdır. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın dile getirdiği görüşler, kulübümüzün ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin yapıcı değerlendirmelerdir. Bu görüşlere verilecek karşılık, hakaret, küçümseyici ifadeler ve camiamızı hedef alan söylemler değil, fikir ve sağduyu olmalıdır."

Kulüpler arasındaki karşılıklı saygıya ve ortak futbol kültürüne zarar verecek yaklaşımların hiçbir camiaya fayda sağlamayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göktürk'ün söz konusu ifadelerinin Fenerbahçe camiasını temsil etmediğine inanıyor, bu talihsiz açıklamaların yalnızca ilgili kişinin şahsi değerlendirmeleri olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yapılacak değerlendirmelerde muhatabımızın yalnızca Kulüp Başkanı Sayın Aziz Yıldırım olacağını ifade ederiz. Kulüpler arasındaki karşılıklı saygıya ve ortak futbol kültürüne zarar verecek yaklaşımların hiçbir camiaya fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Samsunspor Kulübü olarak, Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a ve Büyük Samsunspor camiasına yönelik bu açıklamaları reddediyor; Başkanımızın ve camiamızın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Samsunspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye Tepki - Son Dakika

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