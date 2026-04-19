Samsunspor'dan Galatasaray Hedefi
Samsunspor'dan Galatasaray Hedefi

19.04.2026 20:37
Başkan Yıldırım, Beşiktaş galibiyetinin ardından Galatasaray'ı da yenmek istediklerini belirtti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ı yendikleri gibi Galatasaray karşısında da kazanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, mücadeleyi ve Samsunspor'un gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Başkanlık süreci boyunca üç büyüklere karşı ilk galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Yıldırım, "Bugün gerçekten Samsunspor'a yakışır bir futbol oynadık. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştık. Her ne kadar iddiamız kalmasa da ligde Avrupa'ya gitmek için hedefimiz hep ilk 5 dedik ve bunun için de elimizden geleni son maça kadar yapacağız. Bizim son 5 maçımız çok zor. Beşiktaş peşine Alanyaspor var. Ondan sonra Galatasaray, Başakşehir, Göztepe. Hepsi bizim üstümüzdeki takımlar. Biz bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkacağız. Bugün futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Beni ilk defa mutlu ettiler. Başkanlık yaptığım süre boyunca İstanbul'un üç takımından hiçbirini yenememiştik. Bu benim ilk galibiyetim. İnşallah bunu Galatasaray maçında da tekrarlamak istiyoruz. Çünkü bizim için kiminle oynadığımız önemli değil. Biz artık Samsunsporuz. Bizim bir futbol felsefemiz var, bir sistemimiz var. Hocamız da artık yavaş yavaş alıştı" dedi.

"Türkiye Kupası'nı alarak sezonu taçlandırmak istiyoruz"

Bu sezon Avrupa'ya gitmek için asıl hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, "İnşallah güzel şeyler olacak ama bizim esas hedefimiz kupa. Perşembe günü bizim Trabzonspor'la çok çok önemli bir maçımız var. Biz o maça mutlak galibiyet için çıkmak istiyoruz. Çünkü Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Samsunspor bu sene Avrupa'da en son elenen Türk takımı oldu. Elendiğimiz takım yarı finalde. Yani bir gol daha atsaydık belki biz oralarda olacaktık. Demek ki bu işler çok zor değilmiş. Tecrübesizliğimizin kurbanı olmuştuk. Ama biz bir ilki başarmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı Samsunspor tarihinde hiç almadı. Onu alarak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Bugünkü destekleri için taraftara da ayrı bir parantez açan Yüksel Yıldırım, "Bugün Samsunspor taraftarı mükemmeldi. İnanılmaz bir destek verdi. Taraftar bizi böyle desteklesin bu oyuncular önüne gelen her takımı yenecektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Tekrar çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı hele de Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek aldık. Son dakika bir penaltı golü kaza oldu. Bu ara maç öncesi bazı oyuncularımla skor üzerine konuştuğumda Rick van Drongelen, Logi Tomasson ve Lubo Satka üçü de '2-1 alacağız' dedi. Bir golü de Holse atacak demişlerdi. Aynen öyle oldu. Onlara iyi ki varsınız dedim. Yani bu galibiyeti sana armağan edeceğiz demişlerdi. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Beni mutlu bir şekilde İstanbul'a gönderecekler" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
