Samsunspor'dan Hukuki Adım Uyarısı - Son Dakika
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Spor

Samsunspor'dan Hukuki Adım Uyarısı

Samsunspor, başkanına hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

05.11.2024 23:16
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Samsunspor Kulübü, ligdeki başarılarının bazı kesimleri rahatsız ettiğine ve hedef alınmaya başlandığına dikkat çekerek, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a yönelik hakarete varan ifade kullananlara karşı hukuki adımların atılacağını duyurdu.

Samsunspor Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile bazı açıklama ve yorumlara tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım hakkında kamuoyunda yapılan açıklamaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Cüzi bir kadro değeriyle, her biri çok kıymetli sporculardan oluşan ekibimiz, Süper Lig'de henüz ikinci sezonunda ligin 2. sırasına yerleşmiş ve birçok planı altüst etmiştir. Bu başarı, bazı kesimleri rahatsız etmiş görünmektedir. Kulübümüz başarılı sonuçlar aldıkça niyetleri açıkça iyi olmayan kişilerce hedef alınmıştır. Yapılan bu fütursuz açıklamalar, yalnızca bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını gölgelemek için sergilediği nafile çabalardır. Ancak, kullanılan çirkin dilin ve takınılan tavrın Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Kim ne konuşursa konuşsun, Atatürklü armalı kulübümüz belirlediği kısa ve uzun vadeli hedeflerine koşmaya; adil, eşit ve temiz futbolun yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında eleştiri sınırını fazlasıyla aşan, hakarete varan ifadeleri sahiplerine iade ediyor; kendileri hakkında savcılık ve mahkemeler nezdinde gereken adımları atacağımızı bilmelerini istiyoruz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor'dan Hukuki Adım Uyarısı - Son Dakika

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