Samsunspor'dan Mağlubiyet Sonrası Açıklama - Son Dakika
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Samsunspor'dan Mağlubiyet Sonrası Açıklama

Thomas Reis, Başakşehir maçındaki 4-0'lık mağlubiyeti basit goller yemeye bağladı.

01.02.2025 22:47
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmada basit goller yediklerini söyledi.

Thomas Reis, müsabakanın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Thomas Reis, "Biz, bugün çok güzel ders aldık. İstediğimiz performansı gösteremedik. Yeteri kadar mücadele edemedik ve paslarımız iyi değildi. Topla oynadığımız bölümde iyi değildik. Basit goller yedik. Bu mağlubiyetten alacağımız dersler olacaktır. Her maçta yüzde yüzümüzü vermeliyiz. Yoksa kaliteli takımlara karşı problem yaşarız. Bu mağlubiyetten ötürü hayal kırıklığına uğradım. İlk yarı fena oynamadık, sadece bir pozisyon verdik o da kornerden yediğimiz goldü. Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız ve sonraki maçta daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

"İyi bir takımım var"

Ligde kalmayı garantiledikleri için rehavete girmediklerini belirten Reis, şözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde ikinci yarının daha zorlu geçeceğini daha önce söylemiştim. Rakibimiz de kaliteli bir takım. Her maç olduğu gibi yüzde yüzümüzü sahaya koymalıydık. Bugün sahada yoktuk demek istemiyorum ama mağlubiyet bizim için hayal kırıklığı oldu. Umarım bu mağlubiyet bizim gözümüzü açar ve kafamızı tekrar kaldırırız. Hatayspor maçı için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. İyi bir takımım var. Kadromuz gayet iyi. Bugün iki önemli oyuncumuz yoktu. Emre Kılınç ve Landry Dimatta'dan mahrum kaldık. Son maçlarda iyi performans göstermişlerdi. Forma savaşı, son haftalarda kızıştı. Antrenmanlarda bu forma savaşını görüyoruz. Bu hafta yapacağımız antrenmanlarda önümüzdeki maçın 11'ini belirleyeceğiz."

Karşılaşmada sol taraftan basit goller yediklerini vurgulayan Alman teknik adam, "Ne yazık ki çok fazla adam kaçırdık ve onları takip edemedik. Adam takibi yapmazsanız merkezden de gol yiyebilirsiniz. RAMS Başakşehir'in kaliteli oyuncuları var. Forvetleri de çok güçlü ve etkili. Bu tür oyuncuları savunmak kolay olmuyor. Rakibimizin uzun top oynayacağını biliyorduk. Biz de bu uzun toplarda ikinci topları kazanmayı planlamıştık. Çok boş alan verdik ve hücum oyuncularını takip etmedik. Performansımız genel anlamıyla iyi değildi. Belki 2-3 oyuncumuzu ayrı tutabilirim ama puan almak için yeteri kadar iyi oynamadık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Samsunspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan Mağlubiyet Sonrası Açıklama - Son Dakika

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