Samsunspor'dan Öğrenci Desteği

Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarını şehrin dört bir yanından gelen öğrencilerin desteğiyle tamamladı.

"Bu Şehrin Çocukları Takımının Yanında Projesi" kapsamında 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, basın mensupları ve öğrencilere açık yapıldı. İl genelindeki birçok okuldan gelen öğrenciler, tribünlerden tezahüratlar yaparak futbolculara destek verdi. Öğrencilerin katıldığı antrenman renkli anlara sahne oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, ısınma, 5v2, rondo, dar alan oyun, pas ve bitiricilik çalışmalarının ardından son buldu.

Bu sezonun son karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Samsun temsilcisi, yarın saat 20.00'de oynanacak karşılaşma saatini beklemeye geçti. - SAMSUN