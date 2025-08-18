Samsunspor\'dan Panathinaikos Maçına Açıklama

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, " Panathinaikos'a büyük umutlarla gidiyoruz, hayallerimiz var. Biz rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz. Elenirsek de dünyanın sonu değil. Konferans ligine gideceğiz. Ama biz sürpriz olan neyse onu yapacağız. Panathinaikos'u iki maçta da yenmek istiyoruz" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacakları Panathinaikos maçı öncesinde Demirören Haber Ajansı 'ya özel açıklamalarda bulundu. Galibiyet için favori tarafın Panathinaikos olduğu düşünülse de, ellerinden gelen en iyi performansı vermek için çabalayacaklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, "Play-Off turundan elensek bile Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz. Konferans Ligi Avrupa Ligi'ne göre daha kolay bir lig ama biz Avrupa'da Ligi'nde zor takımlarla oynamak istiyoruz. Samsunspor ismini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Samsun'un turizm elçisi olacağız. Hocamızla görüştüm, heyecanlı ve iyi bir maç ortaya koyacağız diyor. Ama şunu söyleyeyim, biz Panathinaikos maçına çıkacağız ve sürpriz olan neyse onu yapacağız. Geçemezsek de yolumuza Konferans Ligi'nde devam edeceğiz. Biz Panathinaikos'u iki maçta da yenmek istiyoruz" diye konuştu.

'HOLSE PANATHİNAİKOS MAÇINI KAÇIRABİLİR'

Kırmızı-beyazlı takımın sakatlık durumu hakkında bilgi veren Yüksel Yıldırım, "Holse Kocaelispor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Panathinaikos maçını kaçırabilir, bilmiyoruz. Belki de iki Panathinaikos maçını da kaçıracak. Holse ve Emre'yi bu maç oynatamayabiliriz. Afonso Sousa'yı da takımımıza kattık ancak Avrupa Ligi Play-Off'lar da oynayamıyor. İnşallah Emre'de önemli bir şey yoktur. Kaburgasında kırık tespit edilmedi. Emre de, Holse de çok sevdiğimiz futbolcularımız. 23 kişilik bir takım kurmak istiyoruz ama tabii daha transfer bitmedi ama yabancı sayımız doldu. Bundan sonra yabancı alabilmemiz için bir yabancı gönderip yerine bir yabancı almamız lazım. O da biraz zor açıkçası. Kim gidecek? Gidecek mi, gitmeyecek mi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU ARMAYI DAİMA BAŞARIYA GÖTÜRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Yürütülen transfer çalışmaları hakkında konuşan Yıldırım, "Ben 1 tane kanat ve 1 tane de santrafor almayı çok istiyorum. Bizim 2 oyuncumuza Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden ilgi var. Ancak henüz gitmesi kesinleşen bir oyuncumuz yok. Bu takım geçen sene üçüncü oldu. Üstüne eklemeler yaptık. Bana göre takım bu sene çok daha diri ve tecrübeli. Yeni transfer ihtiyaç var mı? tabii ki var. Gerçekten gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Taraftar maça gidip kazanmak istiyor, televizyonun başında galibiyet bekliyor. Kaliteli oyuncular izlemek istiyorlar haklı olarak. Ama işte maalesef transferde bu yabancı limiti olduğu için elin kolun bağlı oluyor bir yerde. Göndermek istediğin oyuncular gitmek istemeyebiliyor, problem çıkarıyor. Öyle olunca oyuncu alamıyorsun, pazarlık yapıyorsun bir sürü detaylar var. Bunlar vakit alan üzücü şeyler. Gerçekten bunu yaşamadan anlamak çok zor. Oyuncu menajerleri, avukatları neler neler yapıyor aklınız şaşar. Gerçekten zor bir sene. Oyuncular inanılmaz pahalı. Takımlar oyuncularını kolay kolay bırakmıyor. Görüyorsunuz mesela Galatasaray aylardır kalecisini almaya çalışıyor. İstemiyor mu almak? Tabii ki istiyor. Ne istediğini biliyor ama alamıyor çünkü fiyatlar ve yaşanan durumlar çok zor. Bütün Türk takımları için bu durum geçerli. İyi oyuncusunu takımlar bırakmıyorlar. Ama taraftarımız merak etmesin, en iyi çalışmaları yaparak ve tüm gücümüzü kullanarak bu armayı daima başarıya götürmeye çalışacağız" dedi.