Samsunspor'dan Terme Belediyesi Ziyareti

06.05.2026 21:30
Samsunspor heyeti, Terme Belediyesi'ni ziyaret ederek kulüp üyelik çalışmaları yaptı.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ve divan kurulu üyeleri, üyelik çalışmaları kapsamında Terme Belediye Meclisini ziyaret etti.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un ev sahipliğindeki ziyarette belediye meclis üyeleri, Samsunspor üyelik formlarını doldurdu.

Kul, ziyarette yaptığı konuşmada, Samsunspor'un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Takımın başarısı için destek vermeye devam edeceklerini belirten Kul, hem bireysel hem kurumsal olarak kulübün yanında olduklarını kaydetti.

Kul, "Samsunspor, bu şehrin ruhu ve en büyük markasıdır. Takımımızın başarısı için her zaman desteğe hazırız. Ailemle birlikte her maçta tribündeki yerimizi alıyoruz. Belediye olarak da şahsım olarak da armamızın emrindeyiz. Meclis üyelerimizin bu anlamlı çalışmaya destek vererek kenetlenmesi bizleri mutlu ediyor. Samsunspor ailesini el birliğiyle büyüteceğiz." diye konuştu.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ise Terme ziyaretinin kendileri için anlamlı olduğunu, Terme Belediyesi ve halkının desteğinin kendilerine güç verdiğini kaydetti.

Ziyarette Genç Termeliler Taraftar Derneği Başkanı Ali Kondakçı da hazır bulundu.

Kaynak: AA

