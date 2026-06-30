Samsunspor'dan Transfer Müjdesi - Son Dakika
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Samsunspor'dan Transfer Müjdesi

30.06.2026 13:22
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Samsunspor, kaleci Bilal Beyazıt ve yerli transferlerle kadrosunu güçlendiriyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Kaleci Bilal Beyazıt ile bir yerli transferin sezonun ilk antrenmanında takıma katılacağını belirterek, transfer çalışmalarının devam etiğini söyledi.

Geçen sezon Avrupa kupalarında mücadele eden Samsunspor, bu sezon da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Transfer sezonu başladı. Bizim de görüştüğümüz oyuncular var. Transfer komitesi, başkanımız bununla ilgili görüşmeleri yapıyor. 6 Temmuz'da toplanıyoruz. 20 Temmuz'a kadar Samsun'da kamp yapacağız. Daha sonra da Hollanda'ya gideceğiz. Bu süre içinde görüşülen, anlaşma seviyesine gelinen bir yabancı, iki de yerli oyuncu var. Bilal Beyazıt, ilk idmanda olacak. Diğerleriyle görüşmeler devam ediyor. Herhalde kampa kadar bir iki tanesi biter. Çünkü yabancı olanlar da anlaşılmış, bayağı bir yol alınmış. Kulübe ile ilgili bir iki görüşme var. Onları yapıyorlar. Türkiye'de de transfer fazla yapılmıyor şu an. Lig, 15 Ağustos'ta başlıyor. 15 Ağustos'un kadar daha iki ay var. Yapılacaktır transferler. İhtiyaç olan yerlere mutlaka transfer yapılacak. Çünkü şu an için giden oyuncumuz yok. Yani sezon sonunda giden, 4 oyuncudan başka giden oyuncumuz yok. Onun yerine kiralıktan dönen Arbnor Muja'ya geldi tekrar geriye. Kiralıkta olan Mustafa Tan döndü. Onlarla idmanlara başlayacağız. Pazartesi günü Bilal Beyazıt'a katılacak. Diğerleri de 3-5 gün içine katılacaktır. Samsunspor bu sene de Avrupa hedefine oynayacak. Ligde ilk 4-5 sırada olmak zorundayız Avrupa'ya gitmek için ya da kupa almak zorundayız. Hedef bizim için Avrupa kupası olacak. Bu kesin" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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