Samsunspor'dan Yıldırım açıklaması

31.03.2026 22:57
Samsunspor, Başkan Yüksel Yıldırım'a yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak.

Samsunspor Futbol Kulübü, son günlerde sosyal medya ve bazı medya organlarında Başkan Yüksel Yıldırım hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada 'başka kulübe sponsorluk' ve 'transfer' haberlerinin asılsız olduğu, Başkan Yıldırım'ın tek odağının Samsunspor olduğu belirtildi. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında dolaşıma servis edilen, Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın ismini içeren haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle, bir futbolcu transferine ilişkin ortaya atılan iddialar ile Başkanımızın farklı kulüplerle ilişkilendirildiği, hatta Süper Lig'de başka bir kulübe sponsor olunacağı yönünde servis edilen haberler tamamen asılsız, spekülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklerden ibarettir. Kulübümüzün ve Başkanımızın ismi kullanılarak yayılan bu tür gerçek dışı ve mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Söz konusu içeriklerle ilgili gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacak olup, sorumlular hakkında yasal işlemler titizlikle yürütülecektir. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın tek odağı Samsunspor'dur. Tüm çalışmaları; kulübümüzün sportif başarılarının artırılması, kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesine yöneliktir. Samsunspor dışında herhangi bir kulübe sponsorluk verilmesi veya bu yönde bir girişimde bulunulması kesinlikle söz konusu değildir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

