Samsunspor, Diabate\'yi Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'nin bir süre takımın deneme antrenmanlarına katıldığı belirtildi.
Açıklamada, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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