Samsunspor, Ercan Kara'yı Rapid Wien'e Kiraladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, golcü futbolcu Ercan Kara'yı Avusturya ekibi Rapid Wien'e kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki golcü futbolcu Ercan Kara'nın sezon sonuna kadar Rapid Wien'e kiralık olarak gönderildiği belirtildi.

Futbol akademisinin son dönemde yetiştirdiği 19 yaşındaki Haluk Mustafa Tan'ın ise kariyer planlaması doğrultusunda TFF 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor'a kiralandığı aktarılan açıklamada, iki oyuncuya da sezonun geri kalan bölümünde başarılar dilendi.