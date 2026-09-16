Samsunspor, Erzurumspor maçı hazırlığını Nuri Asan Tesisleri\'nde sürdürdü

Samsunspor, Erzurumspor maçı hazırlığını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve rejenerasyon çalışmalarının ardından uzun pas organizasyonları ve dar alanda çift kale maç yapıldı.
Samsunspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet ve rejenerasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın devamında uzun pas organizasyonları üzerinde duran kırmızı-beyazlı futbolcular, çalışmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.
Samsunspor, 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?