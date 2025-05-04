Samsunspor - Eyüpspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika
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Samsunspor - Eyüpspor: İlk Yarı Sonucu 1-0

Samsunspor - Eyüpspor: İlk Yarı Sonucu 1-0

Samsunspor, Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0 önde kapattı. Golü Dimata 4. dakikada attı.

04.05.2025 17:10
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Samsunspor, 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

6. dakikada Ntcham'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak, direğin sağından az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Ampem'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan az farkla dışarı gitti.

30. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında penaltı noktasında topla buluşan Dimata'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Yunus Emre Çift, Marc Bola, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç, Nany Dimata

Yedekler: Halil Yeral, Nanu Gomes, Ait Benneasser, Arbnor Muja, Soner Aydoğdu, Marius Mouandilmadji, Flavien Tait, Soner Gönül, Eyüp Değirmenci, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Muhammed Tetik, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Recep Niyaz, Taras Stepanenko, Emre Mor, Hamza Akman, Hüseyin Maldar, Umut Bozok

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Dimata (dk. 4) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Thiam, Yalçın (Eyüpspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor - Eyüpspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor - Eyüpspor: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika
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