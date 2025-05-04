Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 Önde Bitirdi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Yunus Emre Çift, Bola, Celil Yüksel, Ntcham, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Dimata
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Ampem, Thiam
Gol: Dk. 4 Dimata (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Thiam, Dk. 38 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki maçta Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın sağ taraftan kazandığı korner atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasında iyi yükselen Dimata, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.
6. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada ikas Eyüpspor'un sağ çaprazdan atağında çalımlarla ceza sahası içine giren Ampem'in yerden şutunda, top yandan auta gitti.
Reeder Samsunspor, maçın ilk yarısı 1-0 önde bitirdi.
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