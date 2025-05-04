Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi

Reeder Samsunspor, Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Dimata ve Moundilmadji golleriyle skoru belirlediler.

04.05.2025 18:30
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 66 Moundilmadji), Satka, Yunus Emre Çift, Bola, Celil Yüksel (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Ntcham, Schindler, Holse (Dk. 76 Bennasser), Emre Kılınç (Dk.76 Muja), Dimata (Dk. 84 Soner Gönül)

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 62 Umut Bozok), Yalçın Kayan (Dk. 62 Emre Mor), Tayfur Bingöl (Dk. 77 Emre Akbaba), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Ampem, Thiam

Goller: Dk. 4 ve 61 Dimata, Dk. 90+5 Moundilmadji (Reeder Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Thiam, Dk. 38 Yalçın Kayan, Dk. 82 Umut Bozok, Dk, 90+4 Claro (ikas Eyüpspor), Dk. 83 Celil Yüksel (Reeder Samsunspor)

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi.

61. dakikada Samsunspor skoru 2-0 yaptı. Emre Kılınç'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Dimata kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

74. dakikada ikas Eyüpspor'da Thiam penaltı atışından yararlanamadı. Ani gelişen atakta çalımlarla ceza sahası içine giren Umut Bozok, Satka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, serbest atış verdi. Pozisyonun ceza sahasında olduğuna yönelik VAR'dan gelen uyarı üzerine Metoğlu, kararını penaltı olarak düzeltti. Penaltı atışını kullanan Thaim, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsttün auta gönderdi.

89. dakikada ev sahibi takımın atağında Muja'nın ceza sahası içinden sert şutunda, top direğin dibinden auta gitti.

90+5 dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Ntcham'ın defans uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak, Berke Özer'in bacaklarının arasından ağlara gitti. 3-0

Reeder Samsunspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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