Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 66 Moundilmadji), Satka, Yunus Emre Çift, Bola, Celil Yüksel (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Ntcham, Schindler, Holse (Dk. 76 Bennasser), Emre Kılınç (Dk.76 Muja), Dimata (Dk. 84 Soner Gönül)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 62 Umut Bozok), Yalçın Kayan (Dk. 62 Emre Mor), Tayfur Bingöl (Dk. 77 Emre Akbaba), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Ampem, Thiam
Goller: Dk. 4 ve 61 Dimata, Dk. 90+5 Moundilmadji (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Thiam, Dk. 38 Yalçın Kayan, Dk. 82 Umut Bozok, Dk, 90+4 Claro (ikas Eyüpspor), Dk. 83 Celil Yüksel (Reeder Samsunspor)
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi.
61. dakikada Samsunspor skoru 2-0 yaptı. Emre Kılınç'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Dimata kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
74. dakikada ikas Eyüpspor'da Thiam penaltı atışından yararlanamadı. Ani gelişen atakta çalımlarla ceza sahası içine giren Umut Bozok, Satka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, serbest atış verdi. Pozisyonun ceza sahasında olduğuna yönelik VAR'dan gelen uyarı üzerine Metoğlu, kararını penaltı olarak düzeltti. Penaltı atışını kullanan Thaim, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsttün auta gönderdi.
89. dakikada ev sahibi takımın atağında Muja'nın ceza sahası içinden sert şutunda, top direğin dibinden auta gitti.
90+5 dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Ntcham'ın defans uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak, Berke Özer'in bacaklarının arasından ağlara gitti. 3-0
Reeder Samsunspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
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