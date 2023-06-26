Samsunspor, Fabio Borini için harekete geçti - Son Dakika
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Samsunspor, Fabio Borini için harekete geçti

Samsunspor, Fabio Borini için harekete geçti

26.06.2023 13:26

Samsunspor, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fabio Borini'nin menajerleri aracılığıyla önerildiği ve Karadeniz ekibinin transfer için olumlu düşündüğü belirtildi.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, Fabio Borini için harekete geçti.

BORINI, SAMSUNSPOR'A ÖNERİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Fabio Borini, menajerleri aracılığıyla Samsunspor'a da önerildi. 32 yaşındaki futbolcunun kadroya katılması konusunda Karadeniz ekibinin olumlu düşündüğü belirtiliyor.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, "İyi transferler yapacağız. Samsunspor kalıcı olacak ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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Fatih Karagümrük, Fabio Borini, Samsunspor, Spor, Son Dakika

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