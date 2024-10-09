Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.
Isınma, pas, koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, taktiksel oyunla sona erdi.
Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Samsunspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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