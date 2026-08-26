Samsunspor Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor
Samsunspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanı; koşu, ısınma, rejenerasyon, kuvvet çalışmaları ve pas organizasyonlarıyla tamamlandı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İHA
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