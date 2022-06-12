Açıklamada, İstanbul 'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ve futbol gelişim direktörü Batu Kaplan ile bir araya gelen Fofana'yla görüşmenin olumlu sonuçlandığı ve 2 yıl daha sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Samsunspor Fofana ile 2 yıllık sözleşme yeniledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.